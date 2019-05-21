Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм «Однажды... в Голливуде».

Как сообщает «РИА Новости», по красной дорожке помимо режиссера прошли главные звезды картины Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

Лента повествует о событиях, произошедших на закате «золотого века» Голливуда, в 1969 году. Главными героями стали актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут.

Накануне показа режиссер попросил журналистов не раскрывать детали картины, чтобы будущие зрители смогли испытать от нее те же эмоции от просмотра.

Отмечается, что фильм встретили стоячей овацией. В российский прокат лента выйдет в августе.

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.

20 мая на кинофестивале показали фильм Give Me Liberty («Дай мне свободу») российского эмигранта из США режиссера Кирилла Михановского, а также сопродюсеров россиянина Валерия Абеля и американки Алисы Остен.