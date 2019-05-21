Фильм российского эмигранта из США показали на Каннском кинофестивале

Фильм российского эмигранта из США режиссера Кирилла Михановского, а также сопродюсеров россиянина Валерия Абеля и американки Алисы Остен представили на Каннском кинофестивале.

Картина получила название Give Me Liberty («Дай мне свободу»). Роли в фильме исполнили Максим Стоянов и Дарья Екамасова, а в США авторы нашли непрофессиональных исполнителей – Криса Галуста и Лоло Спенсер.

Гендиректор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе отметила, что фильм стал одним из самых сильных среди тех, что она посмотрела за последние годы. Лента рассказывает о российском эмигранте из Милуоки, а также о людях, которые при всей своей разобщенности смогли найти точки соприкосновения, пишет «РИА Новости».

Сам Михайловский отметил, что темы личных потерь и обретений, внезапно соединивших обе страны, а также чаяния, переживания и серия трагикомических обстоятельств, свалившихся на героев эпохи постамериканской мечты, будут близки российскому зрителю.

2 мая стало известно, что режиссер Квентин Тарантино успел доделать новый фильм «Однажды в Голливуде» к Каннскому фестивалю.