Сталлоне представит новый фильм о Рэмбо на Каннском кинофестивале

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне собирается представить новый фильм о ветеране войны во Вьетнаме Джоне Рэмбо на Каннском кинофестивале. Об этом в среду, 8 мая, пишет ТАСС.

Отмечается, что съемки киноленты «Рэмбо V: Последняя кровь» закончились несколько месяцев назад, а на экраны она попадет ближайшей осенью. Сталлоне играет главную роль.

Первый фильм о Рэмбо был снят в 1982 году. При бюджете в $15 млн лента набрала в прокате $125 млн.

Каннский кинофестиваль в 2019 году пройдет с 14 по 25 мая. Председателем жюри станет мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

2 мая стало известно, что новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» войдет в конкурсную программу Каннского фестиваля. Кинолента рассказывает о бывшей звезде вестернов Рике Далтоне (Леонардо Ди Каприо) и его дублере Клиффе Буте (Брэд Питт), которые решили вернуться на киноэкраны. Действие происходит в 1969 году.