Великолепная девятка: новый фильм Тарантино идет на рекорд по сборам

На этой неделе в российский прокат выходит один из главных релизов года — «Однажды… в Голливуде», девятый и самый личный фильм Квентина Тарантино, где впервые в одном кадре встретились две суперзвезды мирового кино Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Совсем скоро в послужном списке картины появится еще несколько титулов в превосходной степени. Она уже показала лучший старт на американском рынке среди всех фильмов режиссера и имеет все шансы стать самой кассовой в его карьере. Премьера «Однажды… в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.

Квентин Тарантино неоднократно просил всех посмотревших не раскрывать детали сюжета, поэтому ограничимся лишь общими словами. Действие фильма происходит в конце 1960-х годов в Лос-Анджелесе. В центре истории — три героя. Два вымышленных — звезда вестернов Рик Далтон (Ди Каприо) и его многолетний дублер Клифф Бут (Питт). А также вполне реальная актриса, жена Романа Полански Шерон Тейт (Марго Робби), живущая с Далтоном по соседству. Также уже давно не секрет, что важную роль в фильме сыграет прихиппованная секта Чарльза Мэнсона (Деймон Херриман).

Впервые Тарантино рассказывает о реальных людях, которые или живы сами, или живы их родственники (разве что был Гитлер из «Бесславных ублюдков», но там это насквозь мифологический персонаж). И события, о которых идет речь, без преувеличения можно назвать трагическими. Шерон Тейт, как известно, была убита на девятом месяце беременности. Роман Полански читал сценарий и к версии Тарантино отнесся положительно. Однако без скандала всё равно не обошлось. Дочь Брюса Ли оказалась расстроена тем, как был изображен ее отец. Он появляется всего в двух сценах и показан весьма самонадеянным и самовлюбленным человеком. Что не соответствует действительности, уверяет Шэннон Ли.

Вряд ли нужно лишний раз рассказывать, что Тарантино был и остается уникальной фигурой в современном кино. Сложно назвать такого режиссера, чьи фильмы сегодня ждут с одинаковым нетерпением как отборщики Каннского кинофестиваля, так и миллионы зрителей по всему миру. Впрочем, «ждут» — не то слово, ведь речь идет о настоящем культе, который не тускнеет уже три десятилетия. И новый фильм явно повторит судьбу предшественников. Та же фестивальная премьера вызвала невероятный ажиотаж — люди занимали очередь за несколько часов, а финальные титры шли под долгие овации.

Как уже бывало не раз, «Однажды… в Голливуде» щедро дарит минуты чистого восторга. Это очень умный, тонкий, многослойный и — по обыкновению — чрезвычайно остроумный фильм. При этом почти без игр в поддавки со зрителем. Тарантино, в общем, всегда делал, что хотел. Удивительное свойство его таланта — делать свои фанатские увлечения интересными широкой аудитории. Разве что в трех фильмах («Джеки Браун», «Доказательство смерти» и «Омерзительная восьмерка») он позволял себе развлекаться несколько больше своего среднестатистического зрителя.

И «Однажды… в Голливуде» такой же пример. Предельно авторский фильм — но хронометражом в три часа, стоимостью $90 млн, с долгими разговорами и минимумом экшн-сцен. Ну вот кто еще может себе такое позволить? Но крайне интересное — это еще и самый злободневный фильм Тарантино из всех. Да, при всей одержимости старым кино, он никогда не замыкался в иллюзорных мирах. Одна из его главных интенций как режиссера — восстановление кинематографической справедливости. Евреи убивают Гитлера, чернокожий главный герой в вестерне, самом шовинистском жанре — такое было.

Но никогда ранее Тарантино так прозрачно не высказывался по актуальной повестке. Наверное, уже по сжатому синопсису ясно, что новый фильм рассказывает о кризисе «фабрики звезд». Как раз на 1960-е годы пришлась агония «золотого века», с его жесткой системой жанров и институтом звезд. Его сменил «новый Голливуд» — короткая полоса авторского диктата и творческой свободы, но в конце 1970-х продюсеры отвоевали позиции обратно и начали делать то кино, которое превалирует и сегодня — попкорновые блокбастеры класса B для 14-летних с бюджетом как у фильмов класса А.

И Тарантино откровенно сожалеет из-за краха старого Голливуда, на котором вырос. Однако противопоставляет его не авторам 1970-х, а современным конъюнктурщикам и борцам за нравственность. Судя по всему, не оправдывая насильников вроде Харви Вайнштейна, Тарантино тем не менее выступает против «перегибов» движения #MeToo, неискренней, ритуальной политкорректности. Конечно, в любимом им классическом Голливуде далеко не всё было в порядке — особенно в кризисные 1960-е. Жанры погрязли в клише, актеров-личностей сменили позеры, а режиссеры стали заглядывать в рот глупой молодежи.

Но даже на исходе великой эпохи режиссер видит в той индустрии качества, исчезнувшие впоследствии — мускулинность, профессиональную честность, любовь к делу, которым занимаешься. Щедрый на жесткую сатиру, Тарантино в то же время снимает утешительную сказку (на это намекает название), поэтому в реальности «Однажды… в Голливуде» в итоге доминирует иная интонация. Здесь честные 1960-е помирились с «авторскими» 1970-ми, а значит, конъюнктурные 1980-е не наступили вовсе.