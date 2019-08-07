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Тарантино рассказал о последнем фильме в карьере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил, что планирует снять в своей карьере еще только один фильм.

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В ходе пресс-конференции в Москве и презентации картины «Однажды... в Голливуде» он отметил, что в планах у него завершить карьеру после съемок десятой картины.

«Однажды в Голливуде» — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов», — цитирует Тарантино «РИА Новости».

8 августа режиссер представит ленту «Однажды.. в Голливуде». Картина рассказывает о событиях, произошедших на закате золотого века Голливуда, в 1969 году. Главные роли сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Ранее в среду Тарантино рассказал о любимом советском фильме.

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