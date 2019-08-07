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Тарантино обсудил возможность снять фильм о Царь-пушке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американский режиссер Квентин Тарантино, который 6 августа посетил Музеи Московского Кремля, признался, что не готов снять фильм про свои впечатления от этой прогулки, а также посоветовал режиссеру Ридли Скотту создать картину о Царь-пушке.

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Об этом он сообщил журналистам в среду, 7 августа, в ходе пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС. «Видел Царь-пушку, это впечатляющее зрелище, правда, мне сказали, что ядра, которые лежат рядом с ней, в нее не влезут, — отметил он. — Но не представляю, как бы я снимал фильм про Средневековье, не очень в этом понимаю».

«Вот Ридли Скотт может снять картину про Царь-пушку, я бы ему это посоветовал сделать», — признался режиссер.

Ранее он рассказал журналистам о любви к советскому фильму «Человек-амфибия». По словам режиссера, в детстве он часто смотрел его по телевизору и даже не знал, в какой стране сняли картину.

Тарантино находится в России в связи с премьерой своего фильма «Однажды в... Голливуде». Ранее в среду он побывал на экскурсии в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль» вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

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