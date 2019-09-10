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Порошенко не пришел на очередной допрос

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Фото: ТАСС/Zuma
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Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Как сообщил его адвокат Игорь Головань, он принес в ведомство письменные показания Порошенко, но не уточнил, по какому именно делу.

«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады... они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — цитирует адвоката «Интерфакс».

Предыдущий допрос Порошенко должен был состояться 3 сентября. На него экс-президент также не явился. Последний допрос, на котором он был, прошел 12 августа.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников. Что касается экс-главы государства, его обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

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