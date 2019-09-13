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Порошенко явился на допрос в ГБР

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР) страны. С ним проводятся следственные действия, заявили в ведомстве.

В пресс-службе ГБР не уточнили, с каким делом связаны действия, ссылаясь на тайну следствия, передает 13 сентября ТАСС.

10 сентября Порошенко не пришел на очередной допрос. Адвокат Игорь Головань заявил, что экс-президент принес письменные показания, пишет «Газета.ру». Неявку он объяснил работой Порошенко на заседаниях Верховной рады и подчеркнул, что это уважительная причина для пропуска встречи. 3 сентября бывший глава государства также не пришел на допрос в ГБР, адвокат объяснил это теми же причинами.

Предыдущий допрос экс-президента состоялся 12 августа. Он длился около трех часов. Возле здания ГБР в это время собрались дети Порошенко и его сторонники, затем к ним присоединились его оппоненты и журналисты.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.

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