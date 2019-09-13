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Порошенко рассказал о двухчасовом допросе в ГБР

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Фото: РИА Новости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, о чем его спрашивали на двухчасовом допросе в Госбюро расследований. По его словам, речь шла о национализации Приватбанка и об украинских моряках, нарушивших российскую границу.

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«Спрашивали по обстоятельствам проведения совещания в администрации президента, когда обсуждались риски, которые появились для страны в связи с принятием решения Окружного суда по ренационализации или отмене национализации Приватбанка», — цитирует Порошенко «РИА Новости» в пятницу, 13 сентября.

Экс-президент Украины отметил, что считает национализацию банка правильным решением. По его словам, оно было «элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны большую сумму денег».

Какие вопросы ему задавали в связи с инцидентом, который произошел 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, Порошенко не уточнил.

Ранее в пятницу сообщалось, что Порошенко пришел на допрос, однако в ГБР не уточнили, в рамках какого дела. Экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13.

10 сентября Порошенко не явился на допрос и, по словам его адвоката, передал в ГБР письменные показания. 12 августа он был на допросе, который продлился три часа.

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