СМИ сообщили об обысках в принадлежащем Порошенко банке

В здании Международного инвестиционного банка в Киеве, принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко, проходят обыски. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «24 канал».

Пока неизвестно, какие правоохранительные структуры осуществляют следственные действия, уточняет RT.

По словам представителей кредитной организации, они не располагают информацией об обысках.

Ранее в этот же день Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР) страны. В пресс-службе ведомства не уточнили, с каким делом связаны следственные действия.

В настоящее время на Украине расследуется 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.