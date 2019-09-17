В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко

Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.

Накануне украинский нардеп Александр Онищенко опубликовал в Facebook видео, на котором Порошенко выглядит спящим. В какой-то момент он открывает глаза, но затем снова погружается в сон.

Онищенко пошутил, что Порошенко не высыпается из-за дум о том, «как бы остановить агрессора». Множеством насмешек разразились и комментаторы видео.

«Вдруг война, а я уставший», — написал Григорий Ильченко.

«Солдат спит, а зарплата капает», — отметил другой пользователь.

«Совсем старый стал, спился», — написал Илья Кива.

«Не привык от звонка до звонка работать», — добавил еще один подписчик.

Однако некоторые предположили, что политик не спит, а просто смотрит в телефон.

В июне сообщалось, что в Сети спародировали нелепое выступление Порошенко.