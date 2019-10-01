На Украине подсчитали количество уголовных дел с участием Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах. Об этом 1 октября сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

«Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель», — сказал он в интервью ТСН.

Ранее в этот день Порошенко вновь не явился на допрос. Как пишет «Газета.ру», экс-президента вызывали в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения допроса с использованием полиграфа и даже были готовы выполнить требование бывшего лидера — вести прямую трансляцию процесса.

Однако адвокат Порошенко заявил, что экс-глава государства вызов на допрос не получал, а сама экспертиза является «информационным шумом и пропагандистским шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками».

Порошенко не первый раз игнорирует вызовы на допросы. Последний раз ГБР вызывало его 27 сентября, но тогда бывший президент оказался за границей. До этого, 13 сентября, ГБР провело обыск в офисе принадлежащего Порошенко Международного инвестиционного банка. В тот же день бывший лидер явился в ведомство.

На Украине Порошенко подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, незаконном приобретении телеканала «Прямой», злоупотреблении властью и легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», на который наложен арест.