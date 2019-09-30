Порошенко объявил награду за информацию о покушении на экс-главу НБУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко назначил награду за информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество экс-главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Чтобы не оставить не очень активному следствию шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до 3 млн гривен (8 млн рублей. — Ред.) тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях покушений на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой», — написал Порошенко.

По мнению экс-президента, «круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк», а действия в отношении Гончаровой — это месть за ее деятельность на посту главы Нацбанка.

17 сентября сообщалось, что дом Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом подожгли неизвестные.

Как пишет «Страна.ua», Гонтарева связывает инцидент с давлением на нее по ряду уголовных дел, в которых она фигурирует. Сейчас экс-глава Нацбанка находится в Лондоне, где в конце августа ее сбила машина. Был ли наезд несчастным случаем или умышленным нападением, до сих пор не установлено.

Однако оппоненты полагают, что пожар является умышленной провокацией с целью получить политическое убежище в британской столице, тем более что в июле она уже пыталась это сделать, чтобы скрыться от уголовного преследования.

В офисе президента Украины призвали срочно провести расследование «брутального инцидента».