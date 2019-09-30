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Объявлена дата проверки Порошенко на полиграфе

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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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Проверка бывшего президента Украины Петра Порошенко на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз запланирована на 1 октября. Об этом представители учреждения 30 сентября рассказали агентству УНИАН.

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«Да, действительно, такое исследование назначено на завтра, 1 октября», — подтвердили представители института. Детали будущей экспертизы не уточнялись, а собеседник агентства добавил, что на данный момент неизвестно, явится ли Порошенко на проверку.

Ранее Печерский районный суд Киева предоставил Государственному бюро расследований разрешение на использование полиграфа при допросе Порошенко. При этом бывший глава государства согласился отвечать на вопросы в прямом эфире.

22 сентября экс-президент заявил, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.

Имя Петра Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах. В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

Так, 17 сентября на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» был наложен арест. Решение принял Печерский районный суд Киева.

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