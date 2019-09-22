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Порошенко отказался садиться в тюрьму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что новой власти не удастся отправить его в тюрьму.

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«Я не боюсь никого и ничего, моя политсила не боится никого», — сказал он в интервью украинскому «5 каналу», видео было опубликовано на YouTube вещателя.

По словам политика, в прошлом у него был опыт пребывания в «оппозиции», и нынешнее правительство, которое он назвал «мальчиками» не первое, кто хочет его «упрятать Порошенко».

При этом бывший глава государства считает, что решение судов не в его пользу ударит в первую очередь по украинской власти, а не по нему. Порошенко подчеркнул, что будет защищаться и у него есть достаточно механизмов для этого.

Имя Петра Порошенко фигурирует в 11 уголовных делах. В частности, экс-президента подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузница на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

Так, 17 сентября на имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском» наложен арест. Решение принял Печерский районный суд Киева.

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