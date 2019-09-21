Память отшибло: почему уволили главного декоммунизатора Украины

Отправили на заслуженный отдых, где слово «отдых» — из трех букв. Примерно так в соцсетях шутят об отставке главы украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. Именно он был одним из идеологов тотальной украинизации, декоммунизации, героизации националистов. «Известия» разбирались, изменится ли гуманитарная политика Киева после увольнения Вятровича.

«Уволили чучело»

Правительство Украины уволило главу Института национальной памяти (ИНП) Владимира Вятровича 18 сентября. Отмечается, что отставка произошла по соглашению сторон. Лишившись должности, глава ИНП не утратил оптимизма. Своими главными достижениями он назвал избавление Украины от тоталитарной коммунистической символики, популяризацию украинской истории, признание борцами за независимость «всех тех, кто приближал 1991 год».

Вятрович_2 Бывший глава Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович Фото: Global Look Press/Tarasov

Вятрович призвал продолжать работу над начатыми проектами — созданием музея евромайдана, мемориала погибшим («героям Небесной сотни») и архива национальной памяти. Отдельно он подчеркнул, что необходимо продолжить работу с архивами КГБ. В данный момент архив получил помещение и необходимо переместить документы в новое хранилище, создать условия для работы с ними историков и всех заинтересованных лиц. Вятрович также призвал разместить территориальные представительства ИНП в каждой области Украины, «потому что мы должны учитывать региональную специфику».

В соцсетях, впрочем, переживаний из-за отставки руководителя ИНП было немного. «Уволили чучело. А вы говорите недостаточный реванш. Прекрасный реванш. Ползучий», — написал юрист Андрей Портнов. «Хорошая новость. Враг народа. Должен отвечать перед законом», — отозвался бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Историк Порошенко

Владимир Вятрович родился во Львове, где окончил исторический факультет Львовского университета. Там же он защитил диссертацию, посвященную деятельности запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). В 2008 году получил должность директора госархива СБУ в Киеве. А с 2010 по 2014 год жил и работал в США. Во время майдана вернулся на Украину. Выступал со сцены, координировал акции протеста, стоял на баррикадах.

В марте 2014 года Вятрович получил должность директора Института национальной памяти. Статус ИНП при президенте Петре Порошенко повысили — он стал органом исполнительной власти и начал дублировать министерство образования и министерство культуры. Основной задачей называлось «восстановление справедливой истории украинской нации».

Вятрович_4 Табличка на одном из домов на улице Романа Шухевича в городе Мукачево Фото: facebook.com

На своем посту Вятрович занимался уничтожением памяти о советском прошлом. В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации. В рамках исполнения нормативного акта власти страны переименовали 987 населенных пунктов и 52 тыс. улиц, демонтировали 2,5 тыс. монументов, в том числе 1,5 тыс. памятников Ленину. Присваивала новые имена Верховная рада, но Институт национальной памяти лоббировал большинство решений.

Многие жители Украины называли эту бурную деятельность неуместной в условиях обнищания населения, роста тарифов. Возмущение вызывал также процесс переименования. Никто не интересовался историческими названиями, не спрашивал мнение жителей городов, регионов. Многие новые названия смущали граждан неоднозначными ассоциациями. Например, Днепропетровская область в 2018 году стала Сичеславской, хотя слово «сеча» по-украински означает «моча».

Вятрович_1 Демонтаж стелы монумента Славы, посвященной солдатам Красной армии, во Львове, март 2019 года Фото: РИА Новости

При этом Вятрович не скрывал, что декоммунизация — лишь часть дерусификации. По его словам, любое упоминание о связи украинского и русского народов должно быть уничтожено. «Когда говорим о деколонизации, то имеем в виду избавление от имперского наследия, которое может быть использовано для восстановления империи», — рассуждал он. «Щупальцами русского мира» глава ИНП называл Владимира Высоцкого, Аллу Пугачеву, Виктора Цоя, а Михаила Булгакова сравнивал с курением. Он также призывал отказаться от празднования 8 Марта, потому что этот же праздник отмечают в России. День Победы предлагал отменить, а выходной перенести на 8 мая — День памяти и примирения.

Организованная историческая группировка

Много сил Вятрович также потратил на прославление украинских нацистов и националистов. Он оправдывал деятельность дивизии СС «Галичина», добился того, чтобы символика соединения не подпадала под действие закона о запрете наследия тоталитарных режимов. «Ваффен-дивизия СС «Галичина» — это пример того, как использовали украинцев, в данном случае немцы, как пушечное мясо для того, чтобы они воевали за чужие интересы», — объяснял он.

Вятрович_3 Ветераны Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) во время марша во Львове Фото: РИА Новости/Петр Задорожный

Бойцов запрещенных в России ОУН и УПА в 2018 году на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. В честь Степана Бандеры и Романа Шухевича были названы многие украинские улицы. Всё это спровоцировало конфликт с Польшей. В 1943 году боевики УПА (боевое крыло ОУН) организовали этнические чистки польского населения — Волынскую резню. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Варшава приняла закон, запрещающий отрицать преступления бандеровцев. Вятрович обвинил Польшу в политическом диктате над историей и заявил, что Украина не даст полякам искать останки воинов на своей территории. В ответ Варшава признала Вятровича персоной нон грата.

По мнению ряда наблюдателей, Вятрович сыграл большую роль в формировании постмайданного сознания украинцев. «Это фанатичный оуновец. Я считаю его ответственным за оболванивание миллионов украинцев. Он был организатором кампании по промыванию мозгов. Он возглавлял институт, который фактически был таким министерством правды по Оруэллу. Еще я называю это образование организованной исторической группировкой. Но надо сказать, что он не шел против системы. Он хорошо вписался в общую идеологическую картину Украины при Петре Порошенко» , — считает директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский.

«Халтуры будет меньше»

Увольнение главы ИНП вовсе не означает изменение гуманитарной политики Киева. Сам Вятрович говорит, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил его в неизменности курса. «Институт сохранит статус органа власти, будут продолжены формат и направления работы», — отметил он. Об этом же свидетельствует проект бюджета на 2020 год. На финансирование ИНП будут выделены рекордные 130 млн гривен (340 млн рублей). В 2019 году организация получила от правительства 105 млн гривен, в 2018-м — только 57 млн.

Вятрович_5 Премьер-министр Украины Алексей Гончарук Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny

В пользу преемственности курса говорит и голосование в Верховной раде о присвоении городу Переяслав-Хмельницкий нового названия. 18 сентября уже после увольнения Вятровича комитет украинского парламента по вопросам местного самоуправления и регионального развития поддержал переименование населенного пункта в Переяслав. Сделано это для того, чтобы избежать ассоциаций с Переяславской радой, на которой в 1654 году запорожские казаки во главе с гетманом Богданом Хмельницким присягнули русскому царю. Это событие не имеет никакого отношения к коммунизму, произошло задолго до рождения Карла Маркса и Владимира Ленина, но не очень нравится украинским националистам.