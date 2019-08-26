В Киеве поставили задачу по «развалу Московии»

Глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко озвучила, какие задачи намерена преследовать Украина в отношении России.

«Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов», — написала она на своей странице в Facebook в понедельник, 26 августа.

По словам Гопко, Киеву необходимо сдержать Москву от «нашествия на европейскую цивилизацию». Также народная избранница поделилась мечтами о том, чтобы в России, «по примеру Украины», объявили декоммунизацию и захоронили тело Владимира Ленина.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предписывает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи.