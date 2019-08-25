В Сети высмеяли исполнение гимна Украины в самолете

Пользователи Сети раскритиковали исполнение стюардессой Международных авиалиний Украины гимна страны на борту самолета. Видео опубликовано на youtube-канале перевозчика.

В подписи к ролику сказано, что он приурочен к 28-й годовщине Дня независимости Украины, которую страна отпраздновала в субботу, 24 августа. Однако в комментариях к видео пользователи скептически отнеслись к задумке.

«Я думал, меня трудно удивить идиотизмом....Украина, поздравляю, тебе удалось», — написал ramzaj.

«Слова гимна, как бы с первых строк намекают, что еще не умерла, но это неотвратимо», — добавил Igor Par.

«Почему пилоты в вышиванках не пустились в пляс между кресел?» — задается вопросом Эндрю свет.

«Когда пришло время подавать напитки пассажирам, стюардесса начала выть «Щенавмера», пассажиры поняли, что всё съели до них», — предположил Борис фон Бок.

«Стюардессы спивают гимн, пилоты пляшут гопак. Лишь бы не работать. В общем, никто никуда не летит, попели, флажками помахали — и выгружайтесь обратно», — отметила Olga Vasilyeva.

«Невообразимый идиотизм. Иностранцев-то за что мучить своим завыванием», — спрашивает Светлана Билар.

«Поют они, а стыдно мне», — подытожил Евгений Маевский.

Ранее в августе первый президент Украины Леонид Кравчук назвал причины, по которым гимн страны в старой редакции считался бессмысленным.