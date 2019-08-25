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На Украине объяснили бессмысленность гимна страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал причины, по которым гимн страны в старой редакции считался бессмысленным.

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С 1991 года Украина использовала в качестве гимна песню на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вербицкого «Ще не вмерла Україна» («Еще не умерла Украина». — Ред.). После того, как в 2003 году текст был утвержден Верховной радой, его начало изменили на «Еще не умерла Украины и слава, и воля».

«Правильно «ы», а не «а»: «еще не умерли Украины и слава, и воля». То есть не умерли слава и воля страны, а не «еще не умерла Украина», а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка», — сказал Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

При этом собеседник экс-президента отметил, что так можно ответить тем, «кто любит постебаться над главной песней Украины», с чем Кравчук согласился, но затем назвал причину появления подобного казуса.

По его словам, во время утверждения текста политики заметили несостыковку, однако спорить о буквах не стали, поскольку их главной задачей было срочное принятие госсимволов, без которых страна не может существовать.

22 августа социолог рассказал, какую судьбу Запад уготовил для Украины. По его словам, европейские страны хотят сделать из Украины не только антироссийский плацдарм, но и разграбить страну, а население превратить в дешевую рабочую силу.

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