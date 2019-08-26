Глава офиса Зеленского оправдался за отсутствие на Дне независимости Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан объяснил, почему провел День независимости своей страны не на праздничных торжествах в Киеве, а в Сан-Тропе.
«В свободное от работы время куда хочу — туда иду. Хочу — на свадьбу в Сан-Тропе, хочу — на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого вам не понять)», — написал он в Facebook в понедельник, 26 августа.
Он также призвал «порохоботов» (сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко. — Ред.) успокоиться.
В комментариях к посту подписчики Богдана раскритиковали его за манеру изъясняться.
«У меня на районе так гопота разговор ведет, наймите учителя по этикету, не позорьтесь», — написала Юлечка Мартынюк-Жосан.
«А вы точно какое-то там официальное лицо или все-таки охамевший урка с мыльного завода?» — прокомментировала пост Богдана Татьяна Голубцова.
«Господин Богдан, чего сразу порохоботы, может, просто люди иное мнение имеют?» — поинтересовался Артем Румянцев.
Празднование Дня независимости на Украине прошло в субботу, 24 августа, в новом формате — без традиционного военного парада. Торжественные мероприятия в Киеве открыл президент Владимир Зеленский.
По сложившейся традиции на праздновании присутствуют все бывшие главы государства. Так, на торжествах отметились Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Леонид Кравчук. Предшественник Зеленского — Петр Порошенко — мероприятие проигнорировал. Позднее он объяснил, что не пришел из-за отсутствия парада.