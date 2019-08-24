Порошенко объяснил свое отсутствие на Дне независимости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю 28-й годовщины Дня независимости страны, которые прошли в субботу, 24 августа.

«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в «Софии», я в это время отдавал уважение нашим бойцам», — сказал политик в комментарии изданию «Левый берег».

По словам Порошенко, он с уважением относится к решению нынешнего главы государства Владимира Зеленского не проводить парад из-за его дороговизны.

«Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать всё для того, чтобы парад выполнял функцию в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма» — сказал экс-президент.

На замечание корреспондента издания о том, что на мероприятиях присутствовали бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Леонид Кравчук, Порошенко ответил, что «не знал, что там будет».

Также он утвердительно ответил на вопрос о том, получал ли официальное приглашение на шествие.

Празднование Дня независимости на Украине прошло в новом формате — без традиционного военного парада в Киеве. Торжественные мероприятия в Киеве открыл президент Владимир Зеленский.

По сложившейся традиции на праздновании присутствуют все бывшие главы государства. Порошенко, который проигнорировал мероприятия, на своей странице в Facebook сообщил, что находился возле министерства обороны, в нескольких сотнях метров от площади Независимости.