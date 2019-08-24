Прямой эфир

Порошенко объяснил свое отсутствие на Дне независимости Украины

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю 28-й годовщины Дня независимости страны, которые прошли в субботу, 24 августа.

«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в «Софии», я в это время отдавал уважение нашим бойцам», — сказал политик в комментарии изданию «Левый берег».

Патриот за миллион: чиновника Порошенко задержали с пачками долларов
Юрий Грымчак много критиковал Зеленского

По словам Порошенко, он с уважением относится к решению нынешнего главы государства Владимира Зеленского не проводить парад из-за его дороговизны.

«Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать всё для того, чтобы парад выполнял функцию в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма» — сказал экс-президент.

На замечание корреспондента издания о том, что на мероприятиях присутствовали бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Леонид Кравчук, Порошенко ответил, что «не знал, что там будет».

Также он утвердительно ответил на вопрос о том, получал ли официальное приглашение на шествие.

Празднование Дня независимости на Украине прошло в новом формате — без традиционного военного парада в Киеве. Торжественные мероприятия в Киеве открыл президент Владимир Зеленский.

По сложившейся традиции на праздновании присутствуют все бывшие главы государства. Порошенко, который проигнорировал мероприятия, на своей странице в Facebook сообщил, что находился возле министерства обороны, в нескольких сотнях метров от площади Независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019