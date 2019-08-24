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Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с прочтения SMS-сообщения об обстановке в Донбассе. Об этом он рассказал на торжествах по случаю Дня независимости страны, которые проходят в Киеве в субботу, 24 августа.

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«Это SMS от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов — семь, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль. Обстрелов — ноль. Потерь — ноль», — сказал глава государства, его слова приводит телеканал «112 Украина».

Он также попросил своих соотечественников сказать спасибо тем, благодаря кому они находятся «под ярким солнцем и чистым голубым небом».

Во время предвыборной гонки нынешний президент Украины Владимир Зеленский назвал своей основной целью урегулирование конфликта, однако ситуация не изменилась. Оппозиция обвинила политика в обмане и нежелании решать вопрос с регионом.

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