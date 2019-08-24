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Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

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На торжествах по сложившейся традиции присутствуют все бывшие главы государства. В этот раз на трибунах, установленных на площади Независимости, находились Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, отмечает «Федеральное агентство новостей».

При этом Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, находился возле министерства обороны, в нескольких сотнях метрах от площади Независимости, передает ТАСС.

Ранее в субботу в ходе выступления по случаю Дня независимости президент Украины Владимир Зеленский призвал объединиться всех украинцев вне зависимости от вероисповедания или используемого языка. Он также выразил надежду на скорое наступление мира на Украине.

9 июля Зеленский заявил об отмене «помпезного и точно недешевого» военного парада, принятого проводить на День независимости. Деньги на его проведение должны быть направлены на выплату премий украинским военным, отметил он.

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