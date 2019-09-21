Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

По его словам, Медведчук дважды приезжал к нему домой перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы согласовывали его позицию перед переговорами с Путиным. Исключительно это. И исключительно в вопросах освобождения заложников. Никаких других вопросов не обсуждалось», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что у него дома побывало много людей из-за ненормированного рабочего графика.

«Многие люди приезжали ко мне домой, и это не означает, что это носило приватный характер. У меня дома есть помещение, где есть офис», — пояснил он.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолеты с участниками обмена приземлились в аэропортах Москвы и Киева. На сайте украинского президента опубликован список всех 35 граждан страны, вернувшихся на родину. Среди них 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов и другие.