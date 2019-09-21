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Порошенко оценил шансы Украины пережить еще один майдан

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один майдан в условиях войны. Об этом он рассказал в эфире «Пятого канала», комментируя информацию о якобы готовящемся госперевороте.

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«В условиях войны страна майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать всё возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день майдан точно не нужен», — отметил Порошенко.

В августе сообщалось, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» планирует сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, для того чтобы предотвратить государственный переворот, который якобы готовит бывший глава государства Петр Порошенко.

Об этом стало известно из переписки депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой, которую удалось снять журналистам издания «Страна.ua».

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, который вошел в историю как второй майдан (первый случился в 2004-м). В результате уличных протестов и массовых беспорядков к власти пришли оппоненты действовавшего тогда президента Виктора Януковича.

На события в Киеве резко отреагировали жители юго-восточных регионов. Весной 2014 года в Крыму прошел референдум, в результате которого большинство его жителей проголосовали за присоединение к России. После этого полуостров вошел в состав РФ.

В то же самое время в Донецкой и Луганской областях вспыхнул вооруженный конфликт. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них антитеррористическую операцию, позже сменив ее название на операцию объединенных сил.

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