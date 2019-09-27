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Порошенко оказался за границей в день запланированного в ГБР допроса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Бывший президент Украины в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

«Должны были допросить в качестве свидетеля, он на допрос не явился. О времени и дате допроса он был заблаговременно проинформирован предусмотренным УПК образом», — цитирует Иванову телеканал «Наш».

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Порошенко должен был выступать свидетелем по делу об «организации перехода кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив», уточняет телеканал «Звезда». Иванова уточнила, что все остальные участники инцидента уже опрошены.

Ранее бывший глава государства не приходил на допросы, объясняя это тем, что он очень занят обязанностями депутата в Верховной раде.

Сейчас следователи направляют политику повестки как по домашнему адресу, так и через аппарат парламента, однако теперь Порошенко оказался по делам за границей в то время, на которое был назначен допрос, уточняет телеканал «360».

Накануне Порошенко отметил свой день рождения. Праздник экс-президент встретил в командировке. 25 и 26 сентября он принимал участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, организованной в польском городе Сопот, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников. Что касается экс-главы государства, его обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

Следующий допрос Порошенко в ГБР должен состояться 3 октября.

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