Сын Порошенко запретил отцу разговаривать на русском языке
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его младший сын Михаил заставил всю семью говорить дома только на украинском.
Так политик объяснился за инцидент в середине августа, когда его сын и дочери пришли поддержать его во время допроса у здания Госбюро расследований. Тогда Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке, но любит украинский «всем сердцем».
«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила», — сказал Порошенко в интервью на «Пятом канале».
По словам экс-главы государства, мальчик был очень расстроен и выставил семье ультиматум, чтобы в домашней обстановке все общались на украинском языке.
«Он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — добавил бывший президент.
16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.
По мнению украинской оппозиции, этот закон раскалывает общество и лишает русский, а также другие языки нацменьшинств предусмотренной конституцией защиты. Кроме того, русскоговорящие граждане не смогут занимать государственные должности.
Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.