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Сын Порошенко запретил отцу разговаривать на русском языке

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что его младший сын Михаил заставил всю семью говорить дома только на украинском.

Так политик объяснился за инцидент в середине августа, когда его сын и дочери пришли поддержать его во время допроса у здания Госбюро расследований. Тогда Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке, но любит украинский «всем сердцем».

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«Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила», — сказал Порошенко в интервью на «Пятом канале».

По словам экс-главы государства, мальчик был очень расстроен и выставил семье ультиматум, чтобы в домашней обстановке все общались на украинском языке.

«Он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово», — добавил бывший президент.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

По мнению украинской оппозиции, этот закон раскалывает общество и лишает русский, а также другие языки нацменьшинств предусмотренной конституцией защиты. Кроме того, русскоговорящие граждане не смогут занимать государственные должности.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.

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