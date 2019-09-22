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В ЛНР сообщили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пять раз за сутки нарушили «режим перемирия» в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в воскресенье, 22 сентября.

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Атаке подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Калиново и Логвиново. Поселки обстреляли из противотанковых гранатометов РПГ-7 и СПГ-9, минометов 82-мм, автоматического гранатомета АГС-17 и крупнокалиберного пулемета. Также украинские силовики выпустили управляемую противотанковую ракету, пишет Луганскинформцентр.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

С осени 2014 года участники Контактной группы по урегулированию конфликта более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. Однако ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия. В частности, они открывали огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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