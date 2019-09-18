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СК возбудил два дела по фактам обстрелов в Донбассе со стороны Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет России (СКР) возбудил два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими в Донбассе, в результате которых пострадали трое сотрудников МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) и одна местная жительница. Об этом сообщается на сайте СКР в среду, 18 сентября.

Дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

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По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, речь идет об обстрелах, которые были совершены 10 и 11 сентября 2019 года на территории ДНР. Сначала вооруженные силы Украины (ВСУ) и Национальная гвардия обстреляли поселок городского типа Старомихайловка, в результате чего одна из местных жительниц получила минно-взрывную травму.

На следующий день ВСУ провели еще один артиллерийский обстрел гражданских объектов по улице Мамина-Сибиряка в Донецке. Трое сотрудников министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям ДНР, которые не участвовали в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести, одному из них оторвало кисть руки.

Петренко добавила, что следствие продолжает мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и лиц, которые причастны к их совершению.

17 июля контактная группа по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который длится с 2014 года, согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Оно действует с 21 июля. В день вступления соответствующего документа в силу в ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли из гранатомета пригород подконтрольного самопровозглашенной республике города Ясиноватая. С тех пор стороны конфликта периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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