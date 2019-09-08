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Украинские силовики обстреляли ДНР из зенитных установок

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинские военные 7 сентября обстреляли село Каминтерново на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из зенитных установок. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«В результате обстрела произошло возгорание дома по адресу: улица Кирова, 73», — приводит сообщение RT.

Другие последствия обстрела устанавливаются.

С 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное бессрочное перемирие. Однако самопровозглашенные ДНР и ЛНР регулярно указывают на нарушение режима тишины со стороны Украинских военных.

Так, 5 сентября сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Ясиноватая и населенным пунктам Лозовое и Золотое-5. Обстрелы велись из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал действия ВСУ провокацией и свидетельством того, что Киев не готов к диалогу.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года из-за нежелания региона признавать итоги госпереворота.

В субботу, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе.

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