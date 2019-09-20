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В Киеве назвали условие отмены блокады Донбасса

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Фото: ТАСС/Степан Петренко
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Киев не будет отменять блокаду самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик до тех пор, пока не вернет под свой контроль предприятия, находящиеся на этих территориях. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью украинскому изданию «Европейская правда», опубликованном 20 сентября.

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«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», — заявил министр.

В то же время Пристайко отметил, что, несмотря на блокаду предприятий, есть «товары ежедневного потребления», которые Киев хотел бы поставлять на территории самопровозглашенных республик. По его словам, «пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не российская или белорусская».

Глава МИДа добавил, что Киев уже восстановил оплату услуг, которые предоставляет жителям ДНР и ЛНР. Так, Украине «с той стороны платят за воду».

В ближайшее время украинские власти намерены заменить список разрешенных к перевозу через контактную линию товаров на список запрещенных. Зачем это необходимо, Пристайко не пояснил.

Накануне в Верховной раде призвали пойти на уступки и провести переговоры с представителями Донбасса. В парламенте отметили, что военным путем решить конфликт не получится, поэтому нужно чем-то пожертвовать и найти компромисс.

18 сентября Пристайко заявил, что в курсе планов президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, глава государства исключил кровопролитие и предлагает развести силы и средства сразу по всей линии соприкосновения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС). Процесс урегулирования конфликта заложен в Минских договоренностях, согласованных лидерами «нормандского формата» (Украина, Франция, Россия и Германия).

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