Второе за месяц массовое отравление школьников произошло на Украине

Более 50 детей обратились за медпомощью после посещения школьной столовой в Одессе. Врачи поставили им предварительный диагноз «пищевое отравление», сообщает Укринформ 20 сентября со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в период с 15 по 19 сентября в городскую инфекционную больницу с жалобами обратились 53 ученика одесской школы № 11. К утру 20 сентября госпитализированы пятеро детей.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. По данным местных СМИ, у пациентов обнаружили сальмонеллу. Специалисты изъяли вызывающие подозрение продукты для экспертизы, ведется дезинфекция помещений.

Как отмечает украинский портал «Ракурс», это не первый инцидент массового отравления в украинских школах с начала учебного года. Так, ранее в сентябре в больницу с острым гастроэнтероколитом попали 35 учеников и пятеро учителей школы № 2 города Казатин в Винницкой области.

Все пациенты до ухудшения самочувствия посещали столовую учебного заведения. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм и правил.