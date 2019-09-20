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Второе за месяц массовое отравление школьников произошло на Украине

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Фото: ТАСС/DPA/Alexander Heinl
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Более 50 детей обратились за медпомощью после посещения школьной столовой в Одессе. Врачи поставили им предварительный диагноз «пищевое отравление», сообщает Укринформ 20 сентября со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в период с 15 по 19 сентября в городскую инфекционную больницу с жалобами обратились 53 ученика одесской школы № 11. К утру 20 сентября госпитализированы пятеро детей.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. По данным местных СМИ, у пациентов обнаружили сальмонеллу. Специалисты изъяли вызывающие подозрение продукты для экспертизы, ведется дезинфекция помещений.

Как отмечает украинский портал «Ракурс», это не первый инцидент массового отравления в украинских школах с начала учебного года. Так, ранее в сентябре в больницу с острым гастроэнтероколитом попали 35 учеников и пятеро учителей школы № 2 города Казатин в Винницкой области.

Все пациенты до ухудшения самочувствия посещали столовую учебного заведения. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм и правил.

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