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В Винницкой области 40 человек отравились в школьной столовой

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Винницкой области 40 человек попали в больницу с отравлением после посещения школьной столовой. Об этом во вторник, 17 сентября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по ЧС.

В инфекционное отделение Казатинской центральной районной больницы с 14 по 16 сентября с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» доставили 40 человек, 35 из которых — дети. Все они принимали пищу в столовой СОШ № 2 города Казатин. Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, пишет сайт aif.ru.

Как пишет REGNUM, полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарных норм и правил. Причины массового отравления устанавливаются.

11 сентября Роспотребнадзор рассказал о порядке действий при отравлении в ресторане.

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