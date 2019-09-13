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Отравившиеся в Крыму дети из Татарстана получат бесплатные путевки в лагеря

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Детям из Республики Татарстан, которые отравились этим летом в крымском лагере «Лучистый», компенсируют испорченный отдых. Об этом депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев рассказал ИА «Татар-информ».

По информации Бариева, из 48 детей, которые были госпитализированы после отравления, 16 отдохнули в лагерях Крыма или других без дополнительной платы. Для остальных ребят бесплатно организуют поездку в любой доступный оздоровительный лагерь в этом или следующем году.

Депутат отметил, что по итогам работы спецкомиссии виновники произошедшего были установлены. Ими оказались собственники лагеря. По его словам, теперь их ждут судебные разбирательства.

Массовое отравление в «Лучистом» произошло в июле этого года. Были госпитализированы 54 человека, большинство из которых — дети из Казани.

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