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В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Четверо детей, отдыхавшие в летнем лагере в Татарстане, попали в больницу с отравлением. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

По ее словам, состояние детей оценивается как стабильное.

В лагерь, расположенный в городе Иннополисе, выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что отдыхавшие в лагере дети 17 августа ездили в Казань и питались там в кафе.

«Проводятся эпидемиологические расследования, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований», — рассказал представитель ведомства.

После инцидента с отравлением всех детей в лагере осмотрели медики. Признаков кишечной инфекции ни у кого больше не нашли.

4 августа сообщалось о проверке, которую Следственный комитет начал после отравления детей в подмосковном лагере. Тогда в больницу попали десять детей и один сотрудник лагеря.

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