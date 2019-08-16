Число погибших после употребления масла в Ульяновске возросло до двух

Число погибших в результате отравления после употребления подсолнечного масла в Ульяновске возросло до двух. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщается в пятницу, 16 августа, на сайте СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что всего в последние несколько дней с жалобой на отравление обратились семь местных жителей. Среди них было двое несовершеннолетних, их жизни ничто не угрожает.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося и найти причины смерти пациентов.

«Проверяется и версия об отравлении доставленных при употреблении растительного масла кустарного изготовления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в тексте.

Об отравлении семи жителей Ульяновска подсолнечным маслом стало известно ранее 16 августа. Сообщалось, что в больнице оказались пятеро взрослых и двое детей. Вскоре один из госпитализированных умер. Глава областного Минздрава Сергей Панченко отметил, что основным симптомом у всех пострадавших являются кровотечения различной локализации.

При этом в управлении Роспотребнадзора по региону отметили, что 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, у нее были похожие симптомы. Наличие связи между этими случаями предстоит установить следователям.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах региона, масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Причиной отравления могло стать попадание в масло крысиного яда. Отрава могла там оказаться по время переработки или содержаться в семенах подсолнечника. По словам мужчины, изготовившего продукт, подсолнечник ему привез знакомый из Сызранского района Самарской области. Несколько бутылок с маслом пенсионер отдал своему знакомому, часть — своей дочери, а часть отставил себе.