Семь человек отравились в Ульяновске после употребления подсолнечного масла

Семеро человек попали в больницы Ульяновска, отравившись неизвестным веществом. Вероятнее всего, причиной отравления стало употребление подсолнечного масла домашнего изготовления, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона в пятницу, 16 августа.

На сайте ведомства отмечается, что основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Среди пострадавших пятеро взрослых и двое детей, состояние одного взрослого пациента оценивается как тяжелое.

О произошедшем врачи сообщили в правоохранительные органы.

Накануне в Липецке следователи начали проверку по факту отравления таблетками целой семьи. Двое детей, 13 и 14 лет, проходят лечение в областной детской больнице, угрозы их жизни нет.