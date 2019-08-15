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Мать и двое детей в Липецке отравились лекарствами

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В Липецке следователи начали проверку по факту отравления таблетками целой семьи. Двое детей, 13 и 14 лет, проходят лечение в областной детской больнице, угрозы жизни нет. С теми же симптомами госпитализирована мать подростков.

По предварительным данным, подростки выпили препараты, которые применяются при психических заболеваниях и продаются строго по рецепту. По одной из версий, женщина дала детям лекарства и сама же употребила их, передает LipetskMedia.

Женщина в настоящее время находится в коме. Скорую помощь вызвали родственники, увидев детей в бессознательном состоянии. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

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