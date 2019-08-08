На Урале пять человек отравились неизвестным веществом

Трое детей и двое взрослых отравились неизвестным веществом в Челябинской области. Об этом 8 августа сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Карталы в ночь на 8 августа. В Карталинскую городскую больницу поступили пять человек с признаками отравления угарным газом, пишет REGNUM. На место выезжали газовые службы, однако утечек не нашли. В единой дежурно-диспетчерской службе ТАСС рассказали, что те, кто находился днем на работе, не пострадали, а кто был дома — отравились. Позднее медики заявили, что пострадавшие отравились не газом, а неизвестным веществом.

«Это была первоначальная версия из-за сходства симптомов. Сейчас это всё переквалифицировано в отравление неизвестным веществом. На месте пожара не было, утечки газа не было», — приводит «Ридус» слова представителя регионального МЧС.

Четверо пострадавших принадлежат к одной семье — женщина и ее дочери в возрасте от 5 до 18 лет. Также отравилась девочка, пришедшая в гости. Сейчас все они находятся под капельницей. Самой младшей пациентке — пять лет.

В пресс-службе минздрава Челябинской области отметили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. По некоторым данным, после оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой, пишет сайт kp.ru. По данным следствия, в больницу обратились только четверо пострадавших — мать с тремя детьми.

Следственный комитет по Челябинской области проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным портала 74.ru, в больницу с отравлением обращались члены семьи бывшего вице-мэра города.

16 июля сообщалось, что школьница отравилась неизвестным веществом в Санкт-Петербурге.