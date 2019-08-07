Во Львовской области 10 человек отравились на поминках

Во Львовской области на поминках отравились 10 человек. Об этом 6 августа сообщило агентство УНИАН.

Инцидент произошел 4 августа, когда все пострадавшие на поминках в селе Шумяч Турковского района употребляли блюда домашнего приготовления.

Отмечается, что девять из них госпитализированы, один пациент проходит лечение амбулаторно. Состояние всех пострадавших медики оценили как средней тяжести.

5 августа сообщалось, что в Хабаровске отравились посетители кафе.