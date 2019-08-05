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Посетители кафе массово отравились в Хабаровске

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Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в одном из заведений Хабаровска. У посетителей кафе был выявлен норовирус.

По данным ведомства, в заведении отобраны пробы питьевой воды, сырья и пищевых продуктов, также взяты смывы с рабочих поверхностей. Кроме того, проведен отбор проб от персонала заведения общественного питания. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

У всех заболевших был выделен норовирус. Точное число отравившихся не сообщается.

Заведение уже попадало в поле зрения Роспотребнадзора в декабре 2018 года. Тогда среди посетителей кафе были зарегистрированы случаи острых кишечных инфекций. Деятельность кафе была временно приостановлена.

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