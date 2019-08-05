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В Якутии 17 человек отравились после посещения кафе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Якутии произошло массовое отравление, 17 человек пострадали после посещения местного кафе. Возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник, 5 августа, пресс-служба прокуратуры региона.

«С 9 по 12 июля текущего года в городе Вилюйске 17 граждан, в том числе десять несовершеннолетних лиц, употребляли в пищу готовые блюда, приобретенные в одном из местных кафе», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что позже эти люди стали обращаться в медучреждения за медицинской помощью. Врачи поставили им диагноз сальмонеллез, двоим детям диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

Как отмечается, в ходе лабораторной проверки в отобранных образцах готовых блюд эксперты нашли бактерии группы кишечной палочки и рода Salmonella. Во время осмотра кафе были установлены различные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей» (ч.1 ст. 236 УК РФ).

В настоящий момент продолжается проверка, выясняются все детали произошедшего.

17 июля в Крыму 49 детей попали в больницу, отравившись в летнем лагере. Как сообщила пресс-служба минздрава республики, всего в связи с отравлением госпитализированы 54 человека.

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