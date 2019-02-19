Супруги из Коломны умерли от отравления неизвестным веществом

Супружеская пара из Коломны 18 февраля скончалась от отравления неизвестным веществом. В Главном следственном управлении СК предположили, что мужчина и женщина могли отравиться незамерзайкой.

Следствие пытается выяснить причины смерти 40-летних супругов.

При осмотре места происшествия эксперты обнаружили бутылки из-под спиртосодержащей и незамерзающей жидкости. Подробности инцидента выясняются, сообщает НСН.

В Энгельсе Саратовской области в ноябре 2018 года три человека погибли в результате употребления незамерзайки.