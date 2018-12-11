В Сети вырос спрос на продавцов незамерзаек

С приходом морозов и слякоти в Сети на сайте онлайн-объявлений «Юла» вырос спрос на вакансию продавца незамерзайки. Работодатели готовы платить за такую работу в среднем 1,8 тыс. рублей в сутки, говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в распоряжение «Известий» во вторник, 11 декабря.

Из размещенных вакансий следует, что чаще всего работника ждут сдельная оплата и ежедневный расчет в конце рабочего дня. Работодатели ищут как сотрудников со своим автомобилем, так и без него.

Активнее всего подобных специалистов ищут на «Юле» в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани, Туле и Уфе.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области изъяли почти 7 тыс. л опасной незамерзайки. В ней обнаружили содержание метанола, в 938 раз превышающее норму.