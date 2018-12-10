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В российских городах может появиться сервис по бронированию парковок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На улицах российских городов может появиться возможность бронирования парковочного места. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

По его словам, эта функция поможет горожанам зарезервировать место рядом с театром или парком.

«Конечно, этот сервис не так прост. Должно быть ограничивающее устройство, которое заблокирует въезд на парковочное место для всех остальных», — пояснил Андрей Чибис.

К тому же, по словам чиновника, нововведение позволит городским властям легко освободить парковочные места, если нужно произвести уборку или ремонт улиц.

В качестве примера удачного решения вопроса, чиновник привел Китай, где в ряде городов уже можно забронировать стоянку онлайн.

Ранее стало известно, что парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря. Изменения коснутся районов Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.

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