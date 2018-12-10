Дизайнеры превратили Lada Xray Cross в пикап

Дизайнеры из венгерской дизайн-студии X-Tomi Design решили показать, как мог бы выглядеть Lada Xray Cross в кузове пикап. Изображение размещено в официальном блоге компании.

Авторы увеличили колесную базу автомобиля и сделали полноценную грузовую платформу. Также вместе с удлиненным кузовом художники пропорционально «вытянули» и фирменные выштамповки на бортах, сообщает «Российская газета».

Получившийся автомобиль смотрится вполне органично, поэтому не исключено, что «АвтоВАЗ» может взять эту идею на вооружение. Между тем сегмент пикапов в России не очень популярен, поэтому расширение семейства Xray за счет такой машины ждать скорее всего не стоит. На данный момент самым продаваемым пикапом в стране является УАЗ «Пикап» — за 10 месяцев этого года было куплено 2953 экземпляра модели.

В конце ноября этого года Волжский автомобильный завод представил обновленную версию Lada Xray. У модели на 25 мм увеличилась длина салона, благодаря чему на заднем ряду стало просторнее. Кроме того, базовая комплектация Standart подешевела и стоит теперь 589,9 тыс. рублей.