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Почти 7 тыс. л опасной «незамерзайки» изъяли в Рязанской области

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области в октябре–ноябре изъяло из оборота стеклоомывающую жидкость в объеме 6900 л с содержанием метанола выше нормативных. 

В отобранных специалистами образцах обнаружено содержание метанола 46,9%, что в 938 раз превышает норму, и содержание метанола 40,3%, что в 806 раз больше нормы. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает РИА «7 новостей».

В Саратовской области проводится проверка после гибели трех человек в результате употребления «незамерзайки». 44-летний житель Энгельса устроился на завод, который производит технические жидкости для автомобилей. Он заполнил бутылку содержимым из цистерны и принес домой к 63-летнему мужчине и его 42-летней дочери.

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