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Смертность от отравлений алкоголем в России в 2018 году снизилась на 18%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В 2018 году в России на 18% по сравнению с 2017 годом снизилось число умерших от случайных отравлений алкоголем и составило 5568 случаев. Об этом свидетельствуют данные отчета Центра разработки национальной алкогольной политики.

При этом уточняется, что количество смертей в Москве в результате отравлений алкоголем увеличилась в 2018 году на 45% и составило 123 случая, пишет RNS.

В Центральном федеральном округе смертность от алкоголя составила 24,2%, или 1604 случая. Наибольшее снижение количество погибших от случайных отравлений алкоголем зафиксировали в Ярославской области — 153 случая.

В октябре 2018 года Роспотребнадзор сообщил о снижении летальных случаев отравления алкоголем в период с января по сентябрь на 1277 случаев или на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

15 февраля сообщалось, что Минздрав разработал законопроект о повышении возраста продажи алкоголя.

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