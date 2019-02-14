Ученые назвали главную опасность алкоголя для женщин

Большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлением рака груди. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Флиндерса, сообщает Medicalxpress.

«Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы», — отметила ведущий автор исследования доктор Эмма Миллер.

По ее словам, опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками и полагают, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом. В действительности же алкоголь может иметь более серьезные последствия, чем принято считать.

Миллер отметила, что на сегодняшний день в Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин.

Ранее в феврале британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. В их числе длительный кашель, а также резкая и беспричинная потеря веса.