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Ученые назвали главную опасность алкоголя для женщин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Большинство женщин не знают о доказанной связи между употреблением алкоголя и появлением рака груди. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Флиндерса, сообщает Medicalxpress.

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«Существует низкий уровень осведомленности об установленной связи между алкоголем и раком молочной железы», — отметила ведущий автор исследования доктор Эмма Миллер.

По ее словам, опрос среди женщин продемонстрировал, что большинство из них связывает употребление спиртного с краткосрочными рисками и полагают, что в небольших дозах алкоголь полезен для сердца и организма в целом. В действительности же алкоголь может иметь более серьезные последствия, чем принято считать.

Миллер отметила, что на сегодняшний день в Австралии на долю злокачественных образований молочных желез приходится 28% всех случаев рака, который диагностируется у женщин.

Ранее в феврале британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. В их числе длительный кашель, а также резкая и беспричинная потеря веса.

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