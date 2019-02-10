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Медики назвали шесть возможных признаков рака у мужчин

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Donal Husni
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Британские медики назвали шесть симптомов, которые могут быть признаками рака у мужчин, но часто упускаются из виду. Об этом рассказывает издание Express.

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Кровь в моче и фекалиях может быть признаком поражения мочевого пузыря или кишечника. Об этом симптоме нужно обязательно рассказать врачу, предупреждает издание.

Также нужно обращать внимание на выделения из сосков и различные высыпания в этой области. Всё это может свидетельствовать о раке груди, который встречается у мужчин заметно реже, чем у женщин, но всё же его нельзя исключать.

Кашель часто бывает признаком обычной простуды, но, если он долго не проходит и усугубляется, следует показаться врачу. Особенно опасным симптомом является отхаркивание крови.

Небольшие изменения веса нормальны, но резкое похудение без видимых причин должно насторожить, отмечают специалисты.

Любые проблемы с мочеиспусканием (его затруднение, учащение позывов, болезненность) часто сопутствуют менее опасным болезням, но могут свидетельствовать и об онкологических заболеваниях.

Опухоли яичек встречаются не очень часто и во многих случаях бывают доброкачественными, однако следует внимательно относиться к любым изменениям в этой области, так как они могут быть признаком рака. В частности, насторожить должно увеличение одного из яичек и изменения формы.

9 февраля австралийские ученые заявили, что употребление большого количества насыщенных жирных кислот может привести к развитию рака предстательной железы. Однако если заблокировать так называемый транспортер, через который раковые клетки получают эти кислоты, рост опухоли можно замедлить на 30–50%.

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